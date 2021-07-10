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$3
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен4 заявки442 просмотра

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4 года назад
artur_kaa
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Buuded
Роман 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$3
1 день
Escrow
Спасибо за работу, оперативно выполнено. Рекомендую
Спасибо за заказ. Отвечал оперативно, выплату и проверку задания выполнил очень быстро.

Заявки фрилансеров

Куандык
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Стефания
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
30 отзывов(-1)
4 года назад
Buuded
Роман 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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