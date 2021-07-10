Требуется настроить Яндекс Директ для продвижения и продажи женской одежды. Задача включает оптимизацию контекстной рекламы, выбор ключевых слов и создание привлекательных объявлений.
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