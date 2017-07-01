Нужно разобрать запросы для кампании в Директе

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Есть уже отобранные ключи - их 35700 словосочетаний. У компании будут продвигаться - 4 страницы. Нужно:

- удалить мусорные по смыслу.

- разбить эти запросы и для каждой продвигаемой страницы сделать свой набор запросов.

6 лет назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад