Провести анализ рекламных компаний по 2-м Интернет-магазинам

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Всем привет!

Необходимо провести анализ рекламных компаний по 2-м Интернет-магазинам.

РК настроены как в ЯД, так и в ГА.

Интернет-магазины:

- profi-market.kz

- runail-shop.kz

РК были настроены сравнительно недавно. Отработали около 5 мес. Денежные средства на рекламных аккаунтах пополнял своевременно, то есть есть с чего посмотреть аналитику. Недоволен тем, что ВКЛЮЧЕНЫ РК - одно количество заказов, ВЫКЛЮЧЕНЫ РК - такое же количество заказов. Меня это очень напрягает, потому что я в таком случае не понимаю смысла РК и её оплаты вообще. Прошу помочь разобраться, проанализировать, сделать так, чтобы РК работала и приносила мне прибыль, а не просто тратила мои средства.

Прошу откликнуться адекватных и опытных специалистов.

с/у Щёкин Денис

6 лет назад
DenzelCH
37 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$40
2 дня
Работу исполнитель сделал. Анализ был проведен в сроки, оговоренные заранее. По итогам анализа мне ничего нового не рассказал он. Возможно действительно Рекламные кампании были настроены идеально. Анализируемые РК Дмитриев Василий не настраивал. Хотя , заказывая анализ РК, я думал и верил, что мне подскажут и дадут ответ на простой вопрос: "Почему , если РК включена , у меня конверсии такие же, как при условии что РК ВЫКЛЮЧЕНЫ" ?! Все удачи и результативных сделок!
Все хорошо, рекомендую