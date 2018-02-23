Всем привет!

Необходимо провести анализ рекламных компаний по 2-м Интернет-магазинам.

РК настроены как в ЯД, так и в ГА.

Интернет-магазины:

- profi-market.kz

- runail-shop.kz

РК были настроены сравнительно недавно. Отработали около 5 мес. Денежные средства на рекламных аккаунтах пополнял своевременно, то есть есть с чего посмотреть аналитику. Недоволен тем, что ВКЛЮЧЕНЫ РК - одно количество заказов, ВЫКЛЮЧЕНЫ РК - такое же количество заказов. Меня это очень напрягает, потому что я в таком случае не понимаю смысла РК и её оплаты вообще. Прошу помочь разобраться, проанализировать, сделать так, чтобы РК работала и приносила мне прибыль, а не просто тратила мои средства.

Прошу откликнуться адекватных и опытных специалистов.

с/у Щёкин Денис