Подобрать запросы + написать текст

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Закрыт4 заявки236 просмотров

Яндекс директ.

Нужно будет грамотно, написать текст на каждый запрос, подобрать все возможные запросы,

тема "Копии швейцарских часов"

p.s слышал что есть ребята которые берут себе в аккаунты проект, так как при больших расходах идут скидки, если есть такие, с удовольствием добавлю :З

12 лет назад
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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