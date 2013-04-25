Подобрать запросы + написать текст

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Нужно будет грамотно, написать текст на каждый запрос, подобрать все возможные запросы,

тема "Копии швейцарских часов"

p.s слышал что есть ребята которые берут себе в аккаунты проект, так как при больших расходах идут скидки, если есть такие, с удовольствием добавлю :З