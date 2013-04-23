Ручной прогон сайта

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка160 просмотров

* Нужно сделать ручной прогон сайта: http://www.mebel-ras.ru по профилям трастовых сайтов.

* После регистрации оставить 1-2 осмысленных комментария.

* В комментариях ссылку на сайт: mebel-ras ставить не нужно, только в профиле.

* Подробное ТЗ и базу сайтов для прогона дам.

* Цена: 500 рублей за 100 регистраций.

* Сроки "не жмут"))

12 лет назад
LakeDark
Елена 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров