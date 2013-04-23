Для постоянного сотрудничества требуется профи в области контекстной рекламы (преимущественно директа). Оплата сдельная. Нужен реальный профессионал, а не просто человек, который прочитал несколько статей и сделал парочку кампаний. В предложении указывайте ваши ...
Специалист по контекстной рекламе для онлайн игр
Необходим специалист для обеспечения дешевого трафика (потолок CPC ~1 рубль) для он-лайн игр из контекстной рекламы или других источников.
Трафик должен конвертироваться в регистрацию игроков на сайте.
Бюджет, подробности и прочее в прикрепленном файле.
Клиентов много, так что исполнитель, с которым найдем общий язык, может рассчитывать на длительное сотрудничество.
Ждем ваших предложений.
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