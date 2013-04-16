В нашу команду на постоянную удаленную работу требуется специалист по контекстной рекламе.

Если у Вас уже есть опыт работы в контекстной рекламе и Вы хотите попробовать свои силы в одной из ведущих компаний на рынке контекста - мы ждем Ваши резюме!

Основные качества нашего специалиста - внимательность, усидчивость и владение безупречным грамотным письмом! Умение составлять подбор слов для эффективной рекламы, учитывая тематику, цели и тонкости клиентского запроса и расчет бюджетов.

Математический склад ума и образование - приветствуется!

Работа удаленная, с 10.00 до 19.00 (время работы может варьироваться по договоренности).

Для повышения квалификации в контекстной рекламе наших сотрудников наша компания организует обучение, сдачу экзаменов на сертификаты и участие в различных тематических конференциях.

Средний доход специалиста: 23 000 - 32 000 р.

Базовая ставка для специалиста с опытом: 20 000р. + надбавки за наличие квалификационных сертификатов (таких как сертификат специалиста Яндекс.Директ, Google AdWords, Begun, сертификат Google по медийной рекламе, по Google Аналитиксу) - 3 000 р. к окладу за сертификат.

Совместительство - невозможно!

http://www.turmaster.ru/about/work/context-manager/