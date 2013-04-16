Здравствуйте! Необходимо создать хорошую (продающую) рекламную кампанию в системе Яндекс Директ, на нашем аккаунте. Составить список ключевых запросов, написать объявления и настроить кампанию. Срок - к пятнице.
Специалист по контекстной рекламе
В нашу команду на постоянную удаленную работу требуется специалист по контекстной рекламе.
Если у Вас уже есть опыт работы в контекстной рекламе и Вы хотите попробовать свои силы в одной из ведущих компаний на рынке контекста - мы ждем Ваши резюме!
Основные качества нашего специалиста - внимательность, усидчивость и владение безупречным грамотным письмом! Умение составлять подбор слов для эффективной рекламы, учитывая тематику, цели и тонкости клиентского запроса и расчет бюджетов.
Математический склад ума и образование - приветствуется!
Работа удаленная, с 10.00 до 19.00 (время работы может варьироваться по договоренности).
Для повышения квалификации в контекстной рекламе наших сотрудников наша компания организует обучение, сдачу экзаменов на сертификаты и участие в различных тематических конференциях.
Средний доход специалиста: 23 000 - 32 000 р.
Базовая ставка для специалиста с опытом: 20 000р. + надбавки за наличие квалификационных сертификатов (таких как сертификат специалиста Яндекс.Директ, Google AdWords, Begun, сертификат Google по медийной рекламе, по Google Аналитиксу) - 3 000 р. к окладу за сертификат.
Совместительство - невозможно!
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