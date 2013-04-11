Составить рекламную кампанию

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт3 заявки166 просмотров

Нужно составить рекламную кампанию для привлечения подписчиков на бесплатный курс по программе AutoCAD.

Ссылка на страницу, куда должны идти подписчики:

http://graph-master.ru/product/free/stepbystep

Ключевых фраз должно быть около 500 штук, соответственно объявлений столько же (1 объявление - 1 фраза)

Цель кампании - 300-350 кликов в сутки по 0.1-0.15 центов

Обязательно укажите свой скайп и время, когда бываете в сети. Без скайпа заявки не рассматриваю.

AutoCAD
12 лет назад
ifedorov01
Максим 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров