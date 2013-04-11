В нашу команду на постоянную удаленную работу требуется специалист по контекстной рекламе. Если у Вас уже есть опыт работы в контекстной рекламе и Вы хотите попробовать свои силы в одной из ведущих ...
Идея сюжета анимированного баннера
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Так как Яндекс решил отказаться от показа рекламных объявлений справа, в пользу медийно контекстных баннеров (назвав это непотребство БАЯН), хочется сделать интересный, запоминающийся баннер по строительству домов и коттеджей из пеноблока.
Собственно нужна не затюканная идея анимации а-ля лого компании-->картинка дома-->скидки налетай-торопись, а что-то более стоящее, интересное. Что-то, заставляющее человека досмотреть анимацию до конца и кликнуть на баннер.
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От вас при участии в конкурсе требуется лишь сюжет, описанный своими словами (но достаточно полно, чтобы можно было уяснить идею без расспросов). Возможно вы посмотрите сайты конкурентов, в которых сможете увидеть некую "замануху", которую можно будет разместить на баннере, чтобы сделать его более кликабельным. Это только приветствуется!
Текст сюжета прикрепляйте в любом формате в конкурс.
В идеале продолжительность ролика не более 4-5 секунд.
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сайт рекламодателя: славстрой.рф
примеры запросов в яндексе, по которым будет появляться баннер: дома из пеноблоков, дом из газосиликата, строительство каменных домов и т.д.
Срок конкурса 3 дня (при отсутствии подходящих идей продляется до 7 дней ). По окончании конкурса награда обязательно найдет победителя.
Жду ваших идей, спасибо.
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