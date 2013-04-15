Нужно составить рекламную кампанию для привлечения подписчиков на бесплатный курс по программе AutoCAD. Ссылка на страницу, куда должны идти подписчики: http://graph-master.ru/product/free/stepbystep Ключевых фраз должно быть около 500 штук, ...
Объявления в Яндекс.Директ
Для 270 ключей нужно составить объявления.
Под каждый ключ индивидуальное объявление.
В рамках одной компании, при создании указывать стоимость, 0.01
Пишем строго в проект.
От вас вопросы, предложения по срокам и цене.
Заявки фрилансеров
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