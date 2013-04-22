Требуется специалист по контекстной рекламе

Для постоянного сотрудничества требуется профи в области контекстной рекламы (преимущественно директа). Оплата сдельная.

Нужен реальный профессионал, а не просто человек, который прочитал несколько статей и сделал парочку кампаний.

В предложении указывайте ваши расценки (в удобном для вас формате), а так же ваши достижения (все что считаете нужным).