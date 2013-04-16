Контекстная реклама для страницы подписки

1. Есть страница подписки. Тематика биржевая - торговля на бирже

2. Есть ключевые слова для сайта по данной тематике.

Задача:

1.Сделать эффективные объявления и протестировать их по конверсии. Отобрать лучшие.

2. Посмотреть по каким словам продвигаються конкуренты и подобрать к уже существующим ключевывм словам новые и создать по ним объявления.

Жду от Вас цену и сроки.