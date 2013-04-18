Узнать стоимость клика

Сайт по отделке квартир и загородных домов. Требуется качественная настройка рекламной компании с созданием необходимого количества объявлений, ключевых слов и т. д. Просьба указать стоимость работы.
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"Настройка компьютера"
"Компьютерная помощь"
Мне нужно узнать, сколько примерно стоит переход по таким ссылкам при размещении контекстной рекламы в поисковой выдаче и сети сайтов.
Таргетинг (несколько вариантов): Москва, Питер, вся Россия.
Рекламные сети: Яндекс, Гугл, Бегун.
Результат: 2 таблички в Ворд. Измерения: таргетинг, рекламная сеть.
Отдельно табличка для поисковой выдачи, отдельно - для сети сайтов.
Указать разные варианты: стоимость гарантированного размещения, и т.п.
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