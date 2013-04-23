Реклама сайта

Имеется сайт, который нужно разрекламировать на различных досках объявлений, в соц. сетях, оставить ненавязчивое сообщение или тему на форуме с ссылкой на сайт и т.д. Плачу 0,5 руб за одну ссылку.

Кто заинтересовался, пишите, расскажу, что за сайт и дам описание для ссылки.

e-mail: [email protected]

skype: pashka1538