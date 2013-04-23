Есть длинный список ключевиков. Необходимо их распределить по группам, для которых написать объявления под Я.Директ. Указывайте стоимость и сроки за 10 объявлений. P.S.: Опыт создания контекстной рекламы - обязателен.
Реклама сайта
Имеется сайт, который нужно разрекламировать на различных досках объявлений, в соц. сетях, оставить ненавязчивое сообщение или тему на форуме с ссылкой на сайт и т.д. Плачу 0,5 руб за одну ссылку.
Кто заинтересовался, пишите, расскажу, что за сайт и дам описание для ссылки.
e-mail: [email protected]
skype: pashka1538
Заявки фрилансеров
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