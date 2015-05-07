Размещение объявлений на досках до заданного результата

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка177 просмотров

Требуется опытный специалист по размещению объявлений на крупных Российских досках объявлений по недвижимости, знающий нюансы их работы и способы поддержания объявлений на верхних позициях с минимальными расходами на платные услуги досок.

Нужно разработать схему размещения серии бесплатных и платных объявлений на сайтах российских досок по недвижимости с разных аккаунтов, с возможностью постоянного дальнейшего их повтора, и так, чтобы постоянно поддерживать их на верхних уровнях с минимальными затратами на платные услуги досок. Разместить и довести до заданного результата по количеству дневных звонков. По возможности, автоматизировать или максимально упростить процесс повторных циклов размещения. Цена указана условно, только для публикации задания, - реальную обсудим. При достижении заданного результата заинтересован в постоянном сотрудничестве.

10 лет назад
annikola
Андрей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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