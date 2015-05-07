Размещение объявлений на досках до заданного результата

Требуется опытный специалист по размещению объявлений на крупных Российских досках объявлений по недвижимости, знающий нюансы их работы и способы поддержания объявлений на верхних позициях с минимальными расходами на платные услуги досок.

Нужно разработать схему размещения серии бесплатных и платных объявлений на сайтах российских досок по недвижимости с разных аккаунтов, с возможностью постоянного дальнейшего их повтора, и так, чтобы постоянно поддерживать их на верхних уровнях с минимальными затратами на платные услуги досок. Разместить и довести до заданного результата по количеству дневных звонков. По возможности, автоматизировать или максимально упростить процесс повторных циклов размещения. Цена указана условно, только для публикации задания, - реальную обсудим. При достижении заданного результата заинтересован в постоянном сотрудничестве.