Настройка рекламной кампании Яндекс.Директ. количество ключевых слов - не менее 500. Стоимость клика - не более 20 рублей. Ключевики должны быть "живыми" - то есть 5 просмотров в месяц не интересуют. ...
Размещение объявлений на досках до заданного результата
Требуется опытный специалист по размещению объявлений на крупных Российских досках объявлений по недвижимости, знающий нюансы их работы и способы поддержания объявлений на верхних позициях с минимальными расходами на платные услуги досок.
Нужно разработать схему размещения серии бесплатных и платных объявлений на сайтах российских досок по недвижимости с разных аккаунтов, с возможностью постоянного дальнейшего их повтора, и так, чтобы постоянно поддерживать их на верхних уровнях с минимальными затратами на платные услуги досок. Разместить и довести до заданного результата по количеству дневных звонков. По возможности, автоматизировать или максимально упростить процесс повторных циклов размещения. Цена указана условно, только для публикации задания, - реальную обсудим. При достижении заданного результата заинтересован в постоянном сотрудничестве.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80Контекстная реклама15 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищу опытного специалиста по настройке контекстной рекламы для продвижения интернет магазина строительного оборудования!Контекстная реклама15 заявокЗакрыт10 лет назад
Надо отредактировать существующую рекламную компанию в директе. также перенести эту компанию в гугл адвордс. Нужны только опытные специалисты в этом деле от 2х лет, сертификаты яндекса и гугла это большое преимущество. реальные отзывы ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть готовая компания на старом сайте, нужна еще одна компания на новый сайт, 3 направления(туризм)Завершен10 лет назад
- $100
Требуется настроить кампанию в Директе для магазина "Сафари мебель". СЯ состит из 300 слов, нужно донабрать ещё 200. Итого 500 ключей. Требуется составление уникальных объявлений под каждый ключ (500 объявлений). Региональная ...Завершен10 лет назад
- $120
Подобрать запросы для 2 тематик: похудение и сигнализации написать тексты объявлений. Желательно сделать всё сегодня. Тему сигнализаций дам готовые кампании из яндекса, нужно будет ...Завершен10 лет назад