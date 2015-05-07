Настройка РК - Ремонт квартир под ключ - Москва

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт15 заявок243 просмотра

Настройка рекламной кампании Яндекс.Директ.

количество ключевых слов - не менее 500.

Стоимость клика - не более 20 рублей.

Ключевики должны быть "живыми" - то есть 5 просмотров в месяц не интересуют.

Тематика - Ремонт квартир под ключ.

Регион - Москва.

10 лет назад
lekar536
35 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров