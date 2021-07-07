Добрый день, требуется создать и настроить рекламную кампанию в Директ и РСЯ.

Сайт - https://vsemtoy.ru/

Рекламироваться будут определенные разделы/категории, файл с нужными страницами: https://yadi.sk/d/zsx_OI1V-6rUQg

Нужно настроить экономичную кампанию.

Прописать стоп-слова. Составить правильные описания. Быстрые ссылки пр., чтобы все как надо.

Каждый раздел сайта нужно вынести в отбельную кампанию.

Логин для кампании предоставлю.

Поддержка пока не нужна, нужно просто создать и правильно настроить РК.

По срокам - желательно ~1-2 дня. РК небольшая.

p.s. ключевые фразы (подробное семантическое ядро от SEO) я предоставлю (ключи уже проверены и одобрены клиентом).