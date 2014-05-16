Редактирование и ведение рекламы в Гугл и Яндекс

Контекстная рекламаЗакрыт18 заявок285 просмотров
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Необходимо отредактировать (добавить новую группу объявлений) и вести рекламные кампании в Гугл и Яндекс по тематике "поликарбонат" и "козырьки" (среднечастотные и низкочастотные коммерческие запросы). Еженедельный отчёт. Тематика сайта: http://ankor.com.ua/

Оплата ежемесячно.

10 лет назад
AnkorPlus
Дарья 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад