Создать кампанию на яндекс и гугл

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Нужно сделать две кампании на Яндекс и Гугл. Ключевики и тексты объявлений мои. Всего 12 объявлений и ключевиков на Яндекс и 12 на Гугл. По срокам - сегодня/завтра. Оплата желательно через киви кошелек, но не критично.

10 лет назад
Kirill_15
Кирилл 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
FerrisBuller
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
24 дня назад
10 лет назад
$42
1 день
Четко,быстро, качественно. Приятен в общении. Дает полезные комментарии. Рекомендую к работе.
Рад был сотрудничеству.