Трафик-менеджер для постоянного сотрудничества

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Здравствуйте.
Для проекта "Твои-знания.рф" ищем трафик-менеджера
Конкретно сейчас есть задание, которое будет оплачено, + по результатам его выполнения мы, возможно, предложим роль трафик-менеджера нашего проекта
Суть задания: Есть 3 "захватывающие" страницы, у которых выявлена тестовая конверсия (заходы/контакты) на целевой аудитории.
Целевая аудитория: 25-40 лет, муж. и жен., география - вся Россия и русскоговорящие страны СНГ, менеджеры, топы, бизнесмены, руководители проектов.
Адреса страниц
1. http://jc.your-knowledge.ru/skathat-msp2013-besplatno - тестовая конв 10%
2. http://jc.your-knowledge.ru/podpiska-book-vpmj-5steps - тестовая конв 5%
3. http://jc.your-knowledge.ru/conveyor-isup - тестовая конв 10%
В течении недели по всем трем страницам нужно обеспечить приток минимум 200 новых контактов (способы на ваше усмотрение). Выявление оптимального способа привлечения (стоимость одного контакта) - тоже является целью этого задания.
Фиксация подписчиков, приведенных Вами и каналов рекламы будет осуществляться через рекламные метки в ссылках на "страницы захвата". Ссылки выдаем мы. Мониторить статистику Вы сможете через личный кабинет в системе Justclick.
Система оплаты на время задания: Оплачиваем затраты на создание рекламных компаний + премия за каждого приведенного подписчика.
Ждем Ваших предложений и финансовых прогнозов по бюджету задания и ожиданий по вознаграждению.
С прошедшим Днем Фрилансера!
С уважением,
Юрий Куликов
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