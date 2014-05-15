Трафик-менеджер для постоянного сотрудничества

Здравствуйте.

Для проекта "Твои-знания.рф" ищем трафик-менеджера

Конкретно сейчас есть задание, которое будет оплачено, + по результатам его выполнения мы, возможно, предложим роль трафик-менеджера нашего проекта

Суть задания: Есть 3 "захватывающие" страницы, у которых выявлена тестовая конверсия (заходы/контакты) на целевой аудитории.

Целевая аудитория: 25-40 лет, муж. и жен., география - вся Россия и русскоговорящие страны СНГ, менеджеры, топы, бизнесмены, руководители проектов.

Адреса страниц

1. http://jc.your-knowledge.ru/skathat-msp2013-besplatno - тестовая конв 10%

2. http://jc.your-knowledge.ru/podpiska-book-vpmj-5steps - тестовая конв 5%

3. http://jc.your-knowledge.ru/conveyor-isup - тестовая конв 10%

В течении недели по всем трем страницам нужно обеспечить приток минимум 200 новых контактов (способы на ваше усмотрение). Выявление оптимального способа привлечения (стоимость одного контакта) - тоже является целью этого задания.

Фиксация подписчиков, приведенных Вами и каналов рекламы будет осуществляться через рекламные метки в ссылках на "страницы захвата". Ссылки выдаем мы. Мониторить статистику Вы сможете через личный кабинет в системе Justclick.

Система оплаты на время задания: Оплачиваем затраты на создание рекламных компаний + премия за каждого приведенного подписчика.

Ждем Ваших предложений и финансовых прогнозов по бюджету задания и ожиданий по вознаграждению.

С прошедшим Днем Фрилансера!

С уважением,

Юрий Куликов