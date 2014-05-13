Контекстная реклама в гугле

Добрый день. Надо настроить две рекламные компании - у обоих спортивная тематика. Обе компании между собой конкурируют. Дневной бюджет каждой компании 100 рублей в день. Настройка на вашем зарегистрированном с нуля аккаунте, который в дальнейшем передается мне.