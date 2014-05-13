Контекстная Реклама: Директ, Adwords

Разместить информацию о компании и сайте на крупных промышленных площадках, порталах
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Добрый день.
Нужен специалист с опытом работы по контекстной рекламе в Яндекс.Директ и Google Adwords.
Проект: Компания, занимающаяся производством щебня.
Регион продвижения: Караганда, Астана в Казахстане.
* Ваша работа:
- Изучить бизнес клиента и сайты конкурентов.
Сайт клиента в разработке, можете ознакомиться с прототипом (схемой) сайта (скачать архив в приложении, запустить файл index.html).
- Собрать максимальное количество первичных масок. Работаем в Mindjet. Отправить к нам на утверждение.
- Распарсить первичные маски.
- Почистить руками хлам и информационные запросы. И не просто почистить, а через добавление в список минусов, чтобы потом залить их в кампанию.
- Написать объявления на полуавтомате с подстановкой УТП (затравки, которые мы придумываем и согласуем с заказчиком).
- Подготовить файл для переноса в Яндекс.
- Адаптировать файл из Яндекс, под Google (загрузку через Adwords Commander).
Кампанию мы создаем, настраиваем и заливаем объявления сами. По крайней мере, пока присматриваемся друг к другу.
Стратегию, под которую готовим кампанию обсуждаем с вами заранее.
При хорошем результате возможно долгосрочное сотрудничество.
Теперь по оплате:
Проанализируйте проект. Оцените стоимость своей работы и время, которое вам потребуется на работу.
Жду ваших предложений! Отвечать только в проекте!
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PS: Внимание, уважаемые фрилансеры!
Срыв сроков и отказ от своих обязательств, ведет за собой отрицательные отзывы на всех площадках Рунета.
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