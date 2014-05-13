Контекстная Реклама: Директ, Adwords

Добрый день.

Нужен специалист с опытом работы по контекстной рекламе в Яндекс.Директ и Google Adwords.

Проект: Компания, занимающаяся производством щебня.

Регион продвижения: Караганда, Астана в Казахстане.

* Ваша работа:

- Изучить бизнес клиента и сайты конкурентов.

Сайт клиента в разработке, можете ознакомиться с прототипом (схемой) сайта (скачать архив в приложении, запустить файл index.html).

- Собрать максимальное количество первичных масок. Работаем в Mindjet. Отправить к нам на утверждение.

- Распарсить первичные маски.

- Почистить руками хлам и информационные запросы. И не просто почистить, а через добавление в список минусов, чтобы потом залить их в кампанию.

- Написать объявления на полуавтомате с подстановкой УТП (затравки, которые мы придумываем и согласуем с заказчиком).

- Подготовить файл для переноса в Яндекс.

- Адаптировать файл из Яндекс, под Google (загрузку через Adwords Commander).

Кампанию мы создаем, настраиваем и заливаем объявления сами. По крайней мере, пока присматриваемся друг к другу.

Стратегию, под которую готовим кампанию обсуждаем с вами заранее.

При хорошем результате возможно долгосрочное сотрудничество.

Теперь по оплате:

Проанализируйте проект. Оцените стоимость своей работы и время, которое вам потребуется на работу.

Жду ваших предложений! Отвечать только в проекте!

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PS: Внимание, уважаемые фрилансеры!

Срыв сроков и отказ от своих обязательств, ведет за собой отрицательные отзывы на всех площадках Рунета.