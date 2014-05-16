Сделать кампании Яндекс Директ, Google Adwords

Необходимо отредактировать (добавить новую группу объявлений) и вести рекламные кампании в Гугл и Яндекс по тематике "поликарбонат" и "козырьки" (среднечастотные и низкочастотные коммерческие запросы). Еженедельный отчёт. Тематика сайта: http://ankor.com.ua/ Оплата ежемесячно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Требуется до пн сделать кампании Яндекс Директ и Гугл Эдвордс по тематике создание контекстной рекламы.
Сайт http://wemakeit.ru
Нужно сделать реально крутую продающую кампанию!
Так же нужен будет директолог на постоянный загруз. Будем очень рады талантливым и любящим свое дело людям.
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