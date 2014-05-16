Сделать кампании Яндекс Директ, Google Adwords

Контекстная рекламаЗакрыт1 заявка140 просмотров
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Добрый вечер!

Требуется до пн сделать кампании Яндекс Директ и Гугл Эдвордс по тематике создание контекстной рекламы.

Сайт http://wemakeit.ru

Нужно сделать реально крутую продающую кампанию!

Так же нужен будет директолог на постоянный загруз. Будем очень рады талантливым и любящим свое дело людям.

10 лет назад
webteem
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад