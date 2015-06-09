Требуется опытный специалист по размещению объявлений на крупных Российских досках объявлений по недвижимости, знающий нюансы их работы и способы поддержания объявлений на верхних позициях с минимальными расходами на платные услуги досок. Нужно разработать ...
Создание и ведение РК в Яндексе и Гугле
Необходимо создать эффективную РК для сайта http://market.bankovv.ru/
РК с нуля и на долгосрочную перспективу в плане сотрудничества.
Необходим качественный подход т.е. не просто создание и слив бюджета, а ведение данной компании!
Работа на результат!
Т.е. аналитика, работа со ставками, снижение цены за клик и т.д и т.п. Оценку эффективности обсудим.
Оплата как удобно!
Просьба обращаться специалистам с соответствующим опытом и с конкретными предложениями или вопросами!
Откликаясь на заявку пишите конкретно Ваши условия и предложения!!!
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