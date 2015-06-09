Создание и ведение РК в Яндексе и Гугле

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт16 заявок266 просмотров

Необходимо создать эффективную РК для сайта http://market.bankovv.ru/

РК с нуля и на долгосрочную перспективу в плане сотрудничества.

Необходим качественный подход т.е. не просто создание и слив бюджета, а ведение данной компании!

Работа на результат!

Т.е. аналитика, работа со ставками, снижение цены за клик и т.д и т.п. Оценку эффективности обсудим.

Оплата как удобно!

Просьба обращаться специалистам с соответствующим опытом и с конкретными предложениями или вопросами!

Откликаясь на заявку пишите конкретно Ваши условия и предложения!!!

10 лет назад
Yuzhanin
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

andrewmax
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад
$120
4 дня
Андрей высококлассный специалист в своей области! По-мимо основных моментов знает много нюансов в настройке РК. Подсказывает по аудиту. Так же оказались полезными многие его советы не входящие в задание. Ответственно заявляю, если вам нужна профессиональная настройка контекстной рекламы, то вы по адресу.
Александр приятный человек и отличный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

andrewmax
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад