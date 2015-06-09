Создание и ведение РК в Яндексе и Гугле

Необходимо создать эффективную РК для сайта http://market.bankovv.ru/

РК с нуля и на долгосрочную перспективу в плане сотрудничества.

Необходим качественный подход т.е. не просто создание и слив бюджета, а ведение данной компании!

Работа на результат!

Т.е. аналитика, работа со ставками, снижение цены за клик и т.д и т.п. Оценку эффективности обсудим.

Оплата как удобно!

Просьба обращаться специалистам с соответствующим опытом и с конкретными предложениями или вопросами!

Откликаясь на заявку пишите конкретно Ваши условия и предложения!!!