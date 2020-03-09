[b]Необходимо проанализировать три любые ситуациина выбор посредством ответов на контрольные вопросы.[/b]
Дать ответы на вопросы. полное задание в файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У наведеномуприкладі цільова аудиторія дорівнює всьому населенню України. Під час
обґрунтування вашого вибору підрахуйте GRP вашої рекламноїкампанії та її вартість. Дайте відповідь на такі запитання:
1. Як впливатимеспецифіка товару на вибір часу трансляції рекламного ролика?
2. Чи варторозміщувати два рекламних ролика одночасно на двох різних каналах?
3. Якої інформації,на ваш погляд, вам не вистачало для прийняття більш обґрунтованого рішення?
40гривен цена. кого не устраивает не пишите.
- Похожие заказы
- Контрольные, Задачи и Тесты9 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно решить две задачи по строительной механике. 1. Динамический расчет плоской статически определимой рамы 2. Расчет плоской рамы на устойчивость. Данные во вложении.Закрыт4 года назад
Решить задачи по таможенному праву с использованием ТК, КоАП и т.д. Простые решения по типу "да, нет, не имеет право, неправомерно, правомерно" и прочие - категорически не приветствуются, нужны конкретные и четкие ответы с ссылкой на ...Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день! Нужно подключиться и решить все модули теста Swift Analysis Aptitude.Закрыт4 года назад
необходимо решить задачи по МКЭ смотреть вложение срок 7 днейЗакрыт4 года назад
150грКонтрольные, Задачи и Тесты3 заявкиЗакрыт4 года назад
Результат решения практических заданий – файлы Delphi с созданными в соответствии с заданием программами (каждое задание в отдельной папке); файл Word, содержащий листинг программного кода каждого из заданий с комментариями и пояснениями. Задание 1 Составить программу, которая ...Контрольные, Задачи и Тесты4 заявкиЗакрыт4 года назад
нужно как можно быстрее решить задачи с листа, предлагайте ценуЗакрыт4 года назад
Выполнить в полном объеме любые 3 задания на выбор.Контрольные, Задачи и Тесты4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $42
Добрый день, уважаемые юристы. Надо сделать 9 анализов судебных актов. Акты и Требования к анализу прилагаю. Сдавать на проверку уже во вторник после обеда. К этому времени готовые работы должны быть у меня. С учетом ...Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт4 года назад