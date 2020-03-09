Дать ответы на вопросы. полное задание в файле.

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт3 заявки441 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

У наведеномуприкладі цільова аудиторія дорівнює всьому населенню України. Під час

обґрунтування вашого вибору підрахуйте GRP вашої рекламноїкампанії та її вартість. Дайте відповідь на такі запитання:

1. Як впливатимеспецифіка товару на вибір часу трансляції рекламного ролика?

2. Чи варторозміщувати два рекламних ролика одночасно на двох різних каналах?

3. Якої інформації,на ваш погляд, вам не вистачало для прийняття більш обґрунтованого рішення? 

40гривен цена. кого не устраивает не пишите.

4 года назад
meri_me
26 летУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад