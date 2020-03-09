Организационное поведение

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт9 заявок293 просмотра
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Необходимо проанализировать три любые ситуациина выбор посредством ответов на контрольные вопросы.

4 года назад
tatyaanikina
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад