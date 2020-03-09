Домашнее задание по информатике в Word

Домашнее задание из вуза, первый курс Информационных технологий для менеджеров, контроль по использованию программы Word. Нужно расписать три договора любых размеров используя всевозможные "фишки" форматирования. Тексты самих договоров может быть любого размера, главное, чтобы красиво смотрелось и были выполнены все пункты задания:

7.1 Используя полученные навыки, подобрать образцы договоров "купли-продажи", "аренды" и произвольный договор по выбору студента. Произвести финальное форматирование договоров используя стили, шрифты, абзацы, маркеры, списки, колонки, таблицы, подписи к объектам, автособираемое оглавление, разрывы страниц хотя бы по 1 элементу во всех договорах.