Помочь составить по фабулам. Смотрите ТЗ.

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Составьте протоколы отдельных следственных действий. Составить : Постановление о привлечении в качестве обвиняемого и протокол допроса обвиняемого. 

ТЗ во вложении. Нужно к 19.07 11:00 по Москве.

5 лет назад
geolancer123
Георгий 
22 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов

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