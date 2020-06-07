Решить задачу 19.19 из Сборника Колесникова

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт3 заявки634 просмотра

Нужно решить задачу 19.19 из Сборника задач по теоретическоймеханике/Под ред. К. С. Колесникова.--М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы. 1983.-320 с.

5 лет назад
guest_15950419973797
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Кундузай
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад