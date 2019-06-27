Решить задачи C# (10 шт)

$77
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Закрыт7 заявок400 просмотров

Нужно решить задачи C# с платформы ulearn.me.

Задач 10 штук, каждая проверяется преподавателем и ботом (схожие коды с другими студентами не засчитываются). Нужно набрать 950 баллов.

Срок до 10 октября.

Курс: Основы программирования на примере C#. Часть 2

6 лет назад
salikova
27 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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