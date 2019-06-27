определить тип и вид паппилярного узора
Решить задачи C# (10 шт)
Нужно решить задачи C# с платформы ulearn.me.
Задач 10 штук, каждая проверяется преподавателем и ботом (схожие коды с другими студентами не засчитываются). Нужно набрать 950 баллов.
Срок до 10 октября.
Курс: Основы программирования на примере C#. Часть 2
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