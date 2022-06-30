Требуется помощь в выполнении домашнего задания по информационной безопасности. Необходимо поднять сервер на Ubuntu, установить веб-сервер и настроить OpenSSH 7.4. Также нужно найти уязвимость в данном SSH-сервисе и получить доступ, используя exploit. Подходящие методы и решения для успешного выполнения задания необходимы.