UML диаграмма

Сделать задание 1 и задание 2, все представлено в файле, написать нужно на языке С++, желательно хотя бы с небольшими комментариями.
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Необходимо нарисовать задачу к зачёту до субботы 12.05. Подробности и договорённость об оплате сюда https://vk.com/so_close668
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