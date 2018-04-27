UML диаграмма

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок242 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо нарисовать задачу к зачёту до субботы 12.05. Подробности и договорённость об оплате сюда https://vk.com/so_close668

6 лет назад
guest_15257698368673
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад