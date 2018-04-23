Выполнить работу по социологии

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок144 просмотра
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Необходимо выполнить 2 небольшие практические работы по социологии: провести 2 мини-исследования. Первое на 2-3 человек, второе на 15 и выполнить несколько связанных с исследованием заданий. Наличие реальных опрашиваемых - не обязательно, главное, чтобы результаты были правдоподобны и сошлись. Работы, лекции, примеры - всё выдам.

6 лет назад
guest_15250923380073
6 лет в сервисе
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6 лет назад