Выполнить работу по социологии

Необходимо в срочном порядке (сегодня-завтра до 28.04.2018!!!) написать тесты по двум вопросам. Для каждого вопроса не менее 27-30 тестов с не менее 4 вариантов ответов! Тесты нужно написать на две любые на выбор темы, обозначенные ...