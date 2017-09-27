Задача Методом мат моделирования

Нужно решить любую строительную задачу для институтского сборника (лучше по предложенной теме) любым методом мат моделирования(линейное программирование или регрессионный анализ ) и оформить ее в виде статьи с введением,цели, задачи, решением самой задачи , обсуждением и заключением .Показать как этот метод улучшает скорость и качество принятия решения управленцем.Материалы вышлю.План статьи есть.В файлах материалы -в помощь для написания статьи.Примерные статьи и литература вся