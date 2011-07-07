Аудит, оптимизация текстов и кода страниц сайта

КопирайтингЗакрыт4 заявки174 просмотра
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Необходимо по ресурсу dc.adamant.ua:

1. аудит;

2. оптимизация текстов (написание новых/частичная замена) и мета-тегов страниц под поисковики.

в дальнейшем (быть может с Вашим участие) планируется регулярные меры по удержанию в ТОП-10 по Гуглу и Яндексу.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ В ПОИСКОВИКАХ БУДУТ МОМЕНТАЛЬНО ОТКЛОНЯТСЯ, ПОСКОЛЬКУ ЗАДАЧА НА ДАННОМ ЭТАПЕ - ТЕКСТЫ!!!

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Сроки, способы оплаты и стоимость указывайте самостоятельно

12 лет назад
DCadamantUA
Алексей 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
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