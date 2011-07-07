Аудит, оптимизация текстов и кода страниц сайта

Необходимо по ресурсу dc.adamant.ua:

1. аудит;

2. оптимизация текстов (написание новых/частичная замена) и мета-тегов страниц под поисковики.

в дальнейшем (быть может с Вашим участие) планируется регулярные меры по удержанию в ТОП-10 по Гуглу и Яндексу.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ В ПОИСКОВИКАХ БУДУТ МОМЕНТАЛЬНО ОТКЛОНЯТСЯ, ПОСКОЛЬКУ ЗАДАЧА НА ДАННОМ ЭТАПЕ - ТЕКСТЫ!!!

ориентир на ключевые:

[домен]

[регистрация доменов]

[купить домен]

[регистрация домена]

[хостинг сайтов]

[дешевый хостинг]

[аренда сервера]

[платный хостинг]

[vps хостинг]

[купить хостинг]

[лучший хостинг]

[виртуальный хостинг]

[надежный хостинг]

[качественный хостинг]

[регистрация доменного имени]

[веб хостинг]

[доменные имена]

[купить доменное имя]

[хостинг дешево]

Сроки, способы оплаты и стоимость указывайте самостоятельно