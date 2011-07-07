Аудит, оптимизация текстов и кода страниц сайта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Мне необходим специалист, способный создать ТЗ крупного туристического портала (с интеграцией системы Само-тур). На основе данных, предоставленных клиентом необходимо написать технически грамотное задание. Так же необходимо будет провести анализ Само-тур на предмет доработки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо по ресурсу dc.adamant.ua:
1. аудит;
2. оптимизация текстов (написание новых/частичная замена) и мета-тегов страниц под поисковики.
в дальнейшем (быть может с Вашим участие) планируется регулярные меры по удержанию в ТОП-10 по Гуглу и Яндексу.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ В ПОИСКОВИКАХ БУДУТ МОМЕНТАЛЬНО ОТКЛОНЯТСЯ, ПОСКОЛЬКУ ЗАДАЧА НА ДАННОМ ЭТАПЕ - ТЕКСТЫ!!!
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Сроки, способы оплаты и стоимость указывайте самостоятельно
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