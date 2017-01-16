Наполнение форума

КопирайтингЗавершен16 заявок292 просмотра
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Требуется три человека на форум детской тематики (желательно, мамы, которые поделятся опытом). Объем работы небольшой - 10 постов в день, но на постоянной основе.

12 лет назад
SunnyUnwon
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранные исполнители
tanushkapopova
Татьяна 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$1
100 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Marina171
Марина 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$2
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ledi-katrina
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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