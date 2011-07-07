Наполнение форума nail мастеров

КопирайтингЗакрытнет заявок98 просмотров
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Обязательно чтобы человек был знаком с nail искусством и имел профессиональный опыт.

Работа по профилю в настоящее время будет преимуществом.

Нужно на постоянно основе размещать новые темы на форуме и вести развернутое обсуждение в них, поддерживать дискуссию в других темах. Все темы и посты должны быть уникальные, копипаст не допустим.

Оплата по факту, период оплаты обговаривается.

От соискателей требуется:

- обязательное описание опыта в качестве nail мастера (где, какое время учились, где, какое время работали);

- стоимость 1 темы, 1 ответа в теме;

12 лет назад
zenden26
Виталий 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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