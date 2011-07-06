Требуется рерайт с Вашим поиском

Здравствуйте. Нужен рерайтер, тема в заголовке, предлагайте пожалуйста свою цену!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго.
Требуется большое кол-во статей различной тематики (дом и семья, мебель, строительство и т.п. не очень сложные темы и полно материала) по 1000-1500 знаков без учета пробелов.
Я даю вам 1 ключевое слово, вы пишите (даже вернее это назвать рерайтите статью с поиском материала) с этим словом. Причем текст должен соответствовать ключам, если ключ "кольца", то статья должна быть про кольца. + в заголовке это слово + 3 по тексту.
Ключевым для меня является цена (более 1- доллара (29 рублей) платить пока не готов) и качество. Указывайте цену за 1000 буков без пробелов.
Работы очень много.
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