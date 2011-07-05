Текст для сайта

КопирайтингЗакрыт13 заявок297 просмотров
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Нужно написать текст для сайта. О компании и услуги (по объему А4 лист на все). Тематика: климатическое оборудование 9обогреватели, кондиционеры и т.д. и их монтаж).

Жду от вас расценки

12 лет назад
piar07
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
olala777
Ольга 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
12 лет назад
$5
1 день
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