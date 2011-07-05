Заказ уникальных статей для базы знаний

Нужно написать копирайт статьи по Heroes of Newerth: http://www.heroesofnewerth.com/ или http://www.heroesofnewerth.ru/ Статьи нужны как тут по героям: http://www.dota-manual.ru/ и тут по артефактам: http://www.dota-manual.ru/showvendor.php Для сайта: http://www.hon-manual.ru/ По героям будет тут: http://www.hon-manual.ru/ По артефактам будет тут: http://www.hon-manual.ru/showvendor.php Указывайте цену за 1000 ...