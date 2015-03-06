Создать дизайн-документ по существующей игре

Выполнить рерайт русского текста - 20 400 знаков без пробелов Тематика: инкубация яиц
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать дизайн документ по игре в facebook
http://apps.facebook.com/backyardmonsters/
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Дизайн-документ (GDD - Game Design Document) – это максимально полное описание игры. Он позволяет разработчикам игры составить «план дальнейших действий» по воплощению задуманного проекта в проект реальный.
Фактически, дизайн-документ – игра на бумаге. Структура дизайн-документа более сложна, чем структура концепта из-за большего размаха и детальности. Хотя, вполне возможно разделить любой дизайн-документ на две основные части: функциональная спецификация и техническая спецификация.
Шаблоны и примеры дизайн и концепт документов можно скачать здесь> http://games.1c.ru/4_files/desdocpack.zip
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Требуется только Функциональная спецификация, технические штучки, - что делает серверная часть, что делает флеш часть это не нужно.
Для того чтобы это написать нужно вопервых поиграть в саму игру (~20 часов) желательно несколько аккаунтов в facebook, чтобы ускорить развитие в игре. (некотрые моменты можно найти в интернете)
Требуется полное описание и скрины всех юнитов и зданий в игре, полные их Технические характеристики, все это нужно красиво оформить в таблицы, заскриншотить все окна в игре, вытащить все тексты - вобщем подготовить полный документ по которому будет делаться похожая игра и чтобы у разработчиков лишних вопросов не возникало.
Разработку документа желательно вести в google documents.
Общее количество страниц в диздоке для такой игры будет порядка 100 не считая скриншотов (скрины нужно вставлять внутрь текста)
На полную реализацию дается месяц.
оплата по факту, так как интересует готовый документ, а не его обрывки
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