Создать дизайн-документ по существующей игре

$500
КопирайтингЗавершен1 заявка237 просмотров
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Требуется создать дизайн документ по игре в facebook

http://apps.facebook.com/backyardmonsters/

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Дизайн-документ (GDD - Game Design Document) – это максимально полное описание игры. Он позволяет разработчикам игры составить «план дальнейших действий» по воплощению задуманного проекта в проект реальный.

Фактически, дизайн-документ – игра на бумаге. Структура дизайн-документа более сложна, чем структура концепта из-за большего размаха и детальности. Хотя, вполне возможно разделить любой дизайн-документ на две основные части: функциональная спецификация и техническая спецификация.

Шаблоны и примеры дизайн и концепт документов можно скачать здесь> http://games.1c.ru/4_files/desdocpack.zip

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Требуется только Функциональная спецификация, технические штучки, - что делает серверная часть, что делает флеш часть это не нужно.

Для того чтобы это написать нужно вопервых поиграть в саму игру (~20 часов) желательно несколько аккаунтов в facebook, чтобы ускорить развитие в игре. (некотрые моменты можно найти в интернете)

Требуется полное описание и скрины всех юнитов и зданий в игре, полные их Технические характеристики, все это нужно красиво оформить в таблицы, заскриншотить все окна в игре, вытащить все тексты - вобщем подготовить полный документ по которому будет делаться похожая игра и чтобы у разработчиков лишних вопросов не возникало.

Разработку документа желательно вести в google documents.

Общее количество страниц в диздоке для такой игры будет порядка 100 не считая скриншотов (скрины нужно вставлять внутрь текста)

На полную реализацию дается месяц.

оплата по факту, так как интересует готовый документ, а не его обрывки

12 лет назад
simmmis
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
arslan-veran
Веран 
32 годаУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$415
31 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, ставит четкие цели, понимающий. Всегда готов к сотрудничеству с ним. При оплате никаких проблем не было.
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