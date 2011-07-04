Требуется написание небольших предложений с ключом

КопирайтингЗакрыт2 заявки145 просмотров
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Требуется написание небольших предложений, 7 и более слов, с моими ключевыми словами. Пример предоставлю. На данный момент требуется 200 предложений. Сроки до затра. Оплата WM. Без предоплат.

12 лет назад
Nataly-32
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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