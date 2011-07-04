Требуется написание небольших предложений с ключом

Необходимо довести "до ума" текст, что бы он побуждал людей подписаться наполнить его смыслом и ключевиками тематика: интернет-магазин по продажам качественной и не дешевой бижутерии в Твери. название Энсель домен http://ensel.ru свои предложения пишите в ветке проекта. в ЛС, асе, ...
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Требуется написание небольших предложений, 7 и более слов, с моими ключевыми словами. Пример предоставлю. На данный момент требуется 200 предложений. Сроки до затра. Оплата WM. Без предоплат.
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