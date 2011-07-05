Написание мини сео текстов

Нужно написать около 20-30 текстов каждый по 500 символов с пробелами

Для каждого текста будет дана тема и 1 ключ который нужно заточить в тексте под удобное дальнейшее продвижение данного текста и ключа в яндексе и гугле

от вас небольшое портфолио если есть

срок написания 20 текстов

стоимость 1000зн с пробелами в у.е.