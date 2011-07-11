50 статей по психологии (копирайт)

Приветствую. Необходимо написать 20 строчек - “а-ля пара вступительных предложений для сайта”. Пример одной строчки: “Добро пожаловать к нам на ресурс! Мы постоянно следим за новой информацией по такой тематике, как {KEYWORD}. Вам также будет интересна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть потребность в "пачке" статей по психологии для проекта psydom точка ru.
Темы:
"Здоровье души и тела" - 5 статей
"Кризисы и травмы" - 5 статей
"Он и она" - 5 статей
"Родителям о детях" - 10 статей
"Сексология" - 5 статей
"Карьера деньги и успех" - 5 статей
"Обо всем на свете" - 5 статей
"Развитие личности" - 5 статей
"Секреты общения" - 5 статей
Итого 50 статей. Объём каждой, минимум 3к б/п.
Оформление:
Каждая статья в отдельном вордовском файле.
Текст разбит на абзацы.
Ключевиков нет, главное - интересный текст!
К каждой статье должно быть подобрано изображение из фотобанка ru.depositphotos.com. Покупать изображения не нужно, просто указать номер изображения в теме.
За все 50 статей оплата фиксированная - 150 wmz (из расчёта 1wmz/1к бп).
Хотелось бы найти одного исполнителя, но готов выбрать несколько исполнителей по темам.
Все предложения скрыты. Жду предложений.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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