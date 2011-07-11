50 статей по психологии (копирайт)

Есть потребность в "пачке" статей по психологии для проекта psydom точка ru.

Темы:

"Здоровье души и тела" - 5 статей

"Кризисы и травмы" - 5 статей

"Он и она" - 5 статей

"Родителям о детях" - 10 статей

"Сексология" - 5 статей

"Карьера деньги и успех" - 5 статей

"Обо всем на свете" - 5 статей

"Развитие личности" - 5 статей

"Секреты общения" - 5 статей

Итого 50 статей. Объём каждой, минимум 3к б/п.

Оформление:

Каждая статья в отдельном вордовском файле.

Текст разбит на абзацы.

Ключевиков нет, главное - интересный текст!

К каждой статье должно быть подобрано изображение из фотобанка ru.depositphotos.com. Покупать изображения не нужно, просто указать номер изображения в теме.

За все 50 статей оплата фиксированная - 150 wmz (из расчёта 1wmz/1к бп).

Хотелось бы найти одного исполнителя, но готов выбрать несколько исполнителей по темам.

Все предложения скрыты. Жду предложений.