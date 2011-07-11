50 статей по психологии (копирайт)

$150
КопирайтингЗавершен38 заявок721 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть потребность в "пачке" статей по психологии для проекта psydom точка ru.

Темы:

"Здоровье души и тела" - 5 статей

"Кризисы и травмы" - 5 статей

"Он и она" - 5 статей

"Родителям о детях" - 10 статей

"Сексология" - 5 статей

"Карьера деньги и успех" - 5 статей

"Обо всем на свете" - 5 статей

"Развитие личности" - 5 статей

"Секреты общения" - 5 статей

Итого 50 статей. Объём каждой, минимум 3к б/п.

Оформление:

Каждая статья в отдельном вордовском файле.

Текст разбит на абзацы.

Ключевиков нет, главное - интересный текст!

К каждой статье должно быть подобрано изображение из фотобанка ru.depositphotos.com. Покупать изображения не нужно, просто указать номер изображения в теме.

За все 50 статей оплата фиксированная - 150 wmz (из расчёта 1wmz/1к бп).

Хотелось бы найти одного исполнителя, но готов выбрать несколько исполнителей по темам.

Все предложения скрыты. Жду предложений.

12 лет назад
vizufon
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
Ponka
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$30
3 дня
Работа выполнена хорошо. Уникальность по адвего 100%.
Замечательный заказчик: четкое задание и моментальная оплата!
West64
Ирина 
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$10
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
CruzBruner
Елена 
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$30
5 дней
Работа выполнена в срок с учётом всех требований и пожеланий. Уникальность по адвего 100%. Планирую периодически загружать фрилансера аналогичными проектами.
Работать было приятно. Четкое изложение требуемого, своевременная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Brysnika
Татьяна 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$30
7 дней
Работа выполнена на отлично и в сжатые сроки. Обязательно продолжу сотрудничество с Татьяной.
Очень довольна первым сотрудничеством с Дмитрием. Очень приятный в общений человек и надежный Заказчик. Надеюсь на продолжение работы!
ev-geniya
Евгения 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$30
3 дня
Сотрудничество прошло в позитивном ключе. По-возможности буду привлекать фрилансера к следующим проектам.
Рекомендую Дмитрия как отличного Заказчика! Спасибо за доброжелательную атмосферу сотрудничества, интересный заказ и беспроблемную оплату!
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