Нужен рерайт текстов.

Для интернет-магазине товаров для детей нужен человек, который сделает рерайт текстов для описания категорий и товаров. Если вы уже работали с товара в детской тематике (коляски, игрушки, мебель, ходунки и.т.д) очень хорошо, ну а если нет, то у вас есть возможность попробовать себя в чем-то новом.

Прошу вас узакать цену на 1000 знаков и портфолио.

p.s в мире много интересный и необычных людей, поэтому только постоплата. вы нужны мне, я нужен вам, все по честному.