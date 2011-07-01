Размещение отзывов о интернет-магазине одежды

Пример сайта www.test.s-os.ru.

Разыскивается девушка, для написания и размещения на тематических ресурсах отзывов о нашем магазине. У проекта 3 цели:

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1) Увеличение ссылочной массы, потока посетителей и тд. с сайтов где вы разместили отзывы

2) Посетитель который сначала попал на наш сайт, а потом начал вводить в поисковике "название сайта отзывы" "название сайта обман" и тд, должен получать в выдаче "наши" отзывы и комментарии

3) Если конкуренты начнут писать негативные отзывы, они должны потеряться в массе наших положительных отзывов.

Оплата:

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1) За 1000 знаков при написании шаблонов отзывов (тема+отзыв)

2) За регистрацию и размещение отзыва на 1 ресурсе (оплата будет производиться, после прохождения модерации).

Ваш ценник за 1 и 2 пунт ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите в заявке.

Сотрудничество будет проходить по следующий схеме:

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1) Для демонстрации ваших способностей, напишите 1-2 отзыва прямо ответе на проект (отзывы должны выглядеть естественно, а не как тупая реклама сайта)

2) Пишете список шаблонов из 10-15 отзывов, утверждаем

3) Составляете список сайтов, где будем размещаться, утверждаем

4) Размещаете отзывы (если требуется регистрация - сохраняете адрес сайта, логин/пароль и емейл для возможности дальнейшего использования логина на этом ресурсе. Логины и имена делайте разные на каждом ресурсе + сохраняйте ссылки на отзывы)

Заявки пишите только в проект, тексты заявок скрыты от других пользователей. В пм писать не желательно.