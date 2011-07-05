Составление описаний для продвижения

Статьи и новости о методах и инструментах продвижения сайтов, методы заработка в сети, Хаки и плагины к DLE Возможно постоянное сотрудничество. Текст должен быть уникальным 90%
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется исполнитель для составления текстовых ссылок для продвижения сайтов. Особых требований к исполнителю нет. Грамотность, ответственность.
Нужны прямые текстовые ссылки с окружением, неточные вхождения, составление объявлений. Нацелен на долгосрочное сотрудничество :)
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