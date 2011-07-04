Статьи про отдых.

$10
КопирайтингЗавершен9 заявок282 просмотра
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Нужны статьи-отзывы об отдыхе для сайта туристического агентства 76tour.ru.

Задача сайта привлекать клиентов покупающих путевки для отдыха.

Основная задача статей-отзывов: вызвать доверие к турагентству представленному этим сайтом.

Клиенты сайта 76tour.ru — жители г. Ярославль, население 600тыс.чел. Как правило, это женщины от 20 до 55 лет, люди среднего класса.

Требования к статье:

Статьи должны быть написаны в виде отзывов о турагентстве и отдыхе.

Текст должен быть интересным, вызывающим желание поделиться ссылкой на этот отзыв с другом.

Статьи должны быть написаны разными стилями, простым естественным языком.

Статьи не должны быть похожими друг на друга,

и должны вызывать доверие к автору и менеджерам турагентства.

Список статей и ключевых слов:

1.Отдых в Турции — ключевые слова: Отдых в Турции, Турагентство

2.Поездка в Турцию — ключевые слова: Турция, Турция цены

3.Египет — страна для отдыха — ключевые слова : Египет, отдых в Египте.

4.Круто я отдохнул в Египте — ключ слова не требуются.

5.Испанский тур - ключ. Слова:турагентство, отдых в Испании

6.Только Испания!!! - ключ слова не требуются.

7.Барселона

8.Геленджик — ключ.слова: турагентство

9.Как я в Анапе отдыхала. - без ключ. Слов.

10.Поиск тура — спасибо 76tour.ru — ключевые слова: Поиск тура, Турагентства Ярославля.

Объём каждой статьи-отзыва от 500 до 1000 знаков без пробелов.

Объём ключевых слов не более 5%

Уникальность текста по http://advego.ru/plagiatus не ниже 90%

Оплата: 10 WMZ

Схема оплаты: 100% постоплата

Срок исполнения этого заказа: 2-3 дня

12 лет назад
wadime
Вадим 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$10
3 дня
Всё сделано, как договорились! Буду обращаться за написанием статей ещё!
Спасибо за интересный проект и оптимальные условия оплаты. Положительные впечатления от сотрудничества, можно работать без всяких сомнений!
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