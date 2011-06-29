Рерайт медицинских статей

Необходимо выполнить рерайт готовых англоязычных статей (болезни и их лечение). Статьи должны быть на английском, а не русском, содержать до 3000 знаков. Всего статей 28, либо устроит 14 статей с размножением до 28 в рамках бюджета (Возможно небольшое увеличение бюджета в зависимости от результата). Необходимо составить заголовки статей 4-6 слов, а так же вставить ключевые слова (предоставлю) для каждой статьи ( по 2 на статью, то есть плотность ключевиков не важна). Уникальность статей должна быть не ниже 95%. Дополнительные пожелания по ходу работы.