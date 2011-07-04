Статьи по теме "Ремонт"

Выбрав Дмитрия в исполнители, решила рискнуть и не прогадала. Считаю себя довольно строгим заказчиком, но Дмитрию удалось соответствовать всем требованиям. Содержательные, написанные легким слогом, грамотные с точки зрения русского языка (что для меня немаловажно) статьи были написаны в течение дня. Дмитрий постоянно был на связи, внимательно отнесся к выполнению всех требований ТЗ, адекватно реагировал на рекомендации. От души рекомендую всем заказчикам! Надеюсь, что наше сотрудничество продлится. Спасибо за работу!